Украина вошла в топ-25 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг

На прошлой неделе сборная Украины в Черноморске в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг со счетом 4:0 разгромила Японию и вышла в квалификацию элитного дивизиона.

За счет домашнего успеха украинки во главе с пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной в обновленном рейтинге наций поднялись на четыре позиции и теперь занимают 25-е место.

Топ-10 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг:

1. Франция – 1038,17 балла

2. Австралия – 965,5

3. США – 908,84

4. Чехия – 873,05

5. Беларусь – 872,05

6. Германия – 825,04

7. Россия – 775,74

8. Румыния – 747,77

9. Испания – 741,43

10. Канада – 691,01

…

25. Украина – 473,91