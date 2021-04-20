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Украина вошла в топ-25 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг
Поднимаемся вверх
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На прошлой неделе сборная Украины в Черноморске в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг со счетом 4:0 разгромила Японию и вышла в квалификацию элитного дивизиона.
За счет домашнего успеха украинки во главе с пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной в обновленном рейтинге наций поднялись на четыре позиции и теперь занимают 25-е место.
Топ-10 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг:
1. Франция – 1038,17 балла
2. Австралия – 965,5
3. США – 908,84
4. Чехия – 873,05
5. Беларусь – 872,05
6. Германия – 825,04
7. Россия – 775,74
8. Румыния – 747,77
9. Испания – 741,43
10. Канада – 691,01
…
25. Украина – 473,91
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