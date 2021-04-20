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Симона Халеп: Хочу выиграть все грунтовые турниры
Теннисистка поделилась ожиданиями от турнира в Штутгарте
Третья ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп, восстановившаяся после травмы плеча, из-за которой снялась с соревнований в Майами (США), поделилась ожиданиями от своего старта на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
"Очень хочу победить. Это хороший турнир, тут приятные условия, ко мне все очень добры. Победить здесь — одна из моих целей. Хотя все соперницы здесь очень сильны. Я хочу выиграть все грунтовые турниры, хоть и не могу сказать, что грунт — моё любимое покрытие.
После Майами я сделала двухнедельный перерыв, лечила плечо. Сейчас чувствую себя намного лучше, последние несколько дней боли нет.
Думаю, я в хорошей форме. Надеюсь, это сохранится в игре, потому что матчи и тренировки – совершенно разные вещи", — приводит слова румынки сайт WTA.
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