  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович: Уважаю Надаля больше, чем любого другого игрока
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович: Уважаю Надаля больше, чем любого другого игрока

Теннис
(1 голосов)

Новак уважает Рафу

Джокович: Уважаю Надаля больше, чем любого другого игрока

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался об испанце Рафаэле Надале.

"Я уважаю Рафу, наверное, больше, чем любого другого игрока. Он мой самый главный соперник. Всё то, чего он добился, его преданность теннису и его подход к этому виду спорта — эти его качества просто достойны восхищения", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

33-летний Джокович — победитель 18 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, обладатель карьерного "Большого шлема" в одиночном разряде.

Напомним, Джокович отреагировал на недавнее высказывание Надаля, по мнению которого Новак помешан на рекордах и постоянно о них говорит.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...