Джокович: Уважаю Надаля больше, чем любого другого игрока

Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался об испанце Рафаэле Надале.

"Я уважаю Рафу, наверное, больше, чем любого другого игрока. Он мой самый главный соперник. Всё то, чего он добился, его преданность теннису и его подход к этому виду спорта — эти его качества просто достойны восхищения", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

33-летний Джокович — победитель 18 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, обладатель карьерного "Большого шлема" в одиночном разряде.

Напомним, Джокович отреагировал на недавнее высказывание Надаля, по мнению которого Новак помешан на рекордах и постоянно о них говорит.