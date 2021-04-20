Стаховский с победы стартовал на турнире в Риме

Сергей Стаховский выиграл свой матч на старте соревнований в Италии

Рим, Италия. 19-25 апреля, Грунт

Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) - Матиас Бург (Франция, SE) 6-4, 3-6, 7-5

Соперники провели на корте 2 часа и 15 минут. В решающем сете украинец не воспользовался преимуществом с брейком (4-1). В девятом гейме Стаховский отыграл скрытый матчбол соперника и в итоге выиграл 2 последних гейма в этой встрече.

Во втором раунде Сергей Стаховский сыграет с победителем встречи Лоренцо Джустино - Филипп Хорански.