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Свитолина рассказала, как Монфис сделал ей предложение
Все происходило в Швейцарии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как французский теннисист Гаэль Монфис делал ей предложение.
"В принципе, это был для меня сюрприз, но я видела, что Гаэль немного нервничает и что что-то происходит (смеется). Так что это был сюрприз. Конечно, для нас обоих это был действительно потрясающий момент. Фотографии были сделаны в Швейцарии. Он взял меня в поездку, которая тоже была сюрпризом. Поэтому пейзаж был очень красивым", – приводит слова украинки Sport.ua со ссылкой на Tennis Tour Talk.
Напомним, что кольцо, которое Монфис подарил Свитолиной оценивается в 700 тысяч евро.
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