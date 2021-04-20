Свитолина рассказала, как Монфис сделал ей предложение

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как французский теннисист Гаэль Монфис делал ей предложение.

"В принципе, это был для меня сюрприз, но я видела, что Гаэль немного нервничает и что что-то происходит (смеется). Так что это был сюрприз. Конечно, для нас обоих это был действительно потрясающий момент. Фотографии были сделаны в Швейцарии. Он взял меня в поездку, которая тоже была сюрпризом. Поэтому пейзаж был очень красивым", – приводит слова украинки Sport.ua со ссылкой на Tennis Tour Talk.

Напомним, что кольцо, которое Монфис подарил Свитолиной оценивается в 700 тысяч евро.