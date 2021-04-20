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Свитолина рассказала, как Монфис сделал ей предложение

Теннис
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Все происходило в Швейцарии

Свитолина рассказала, как Монфис сделал ей предложение

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как французский теннисист Гаэль Монфис делал ей предложение.

"В принципе, это был для меня сюрприз, но я видела, что Гаэль немного нервничает и что что-то происходит (смеется). Так что это был сюрприз. Конечно, для нас обоих это был действительно потрясающий момент. Фотографии были сделаны в Швейцарии. Он взял меня в поездку, которая тоже была сюрпризом. Поэтому пейзаж был очень красивым", – приводит слова украинки Sport.ua со ссылкой на Tennis Tour Talk.

Напомним, что кольцо, которое Монфис подарил Свитолиной оценивается в 700 тысяч евро.

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
Tennis Tour Talk

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