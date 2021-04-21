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Как Костюк била россиянку на старте турнира в Стамбуле. ВИДЕО

Теннис
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Так бы всегда

Как Костюк била россиянку на старте турнира в Стамбуле. ВИДЕО

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/Автор неизвестен

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Марта Костюк в первом круге грунтового турнира в Стамбуле категории WTA 250 с призовым фондом $235,238 в двух сетах за 1 час и 11 минут переиграла Камиллу Рахимову (6:4, 6:3).

Следующей соперницей Костюк в Стамбуле станете еще одна теннисистка из России Дарья Касаткина. Матч состоится сегодня, 21 апреля.

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В статье: теннис Марта Костюк
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