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Как Костюк била россиянку на старте турнира в Стамбуле. ВИДЕО
Так бы всегда
Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/Автор неизвестен
Марта Костюк в первом круге грунтового турнира в Стамбуле категории WTA 250 с призовым фондом $235,238 в двух сетах за 1 час и 11 минут переиграла Камиллу Рахимову (6:4, 6:3).
Следующей соперницей Костюк в Стамбуле станете еще одна теннисистка из России Дарья Касаткина. Матч состоится сегодня, 21 апреля.
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