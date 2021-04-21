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Сумасшедший атакующий теннис Костюк в матче с Касаткиной. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Украинка была на высоте

Сумасшедший атакующий теннис Костюк в матче с Касаткиной. ВИДЕО

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Марта Костюк во втором круге грунтового турнира в Стамбуле категории WTA 250 с призовым фондом $235,238 за 1 час и 30 минут обыграла четвертую сеяную из России Дарью Касаткину (6:3, 7:5).

В матче с россиянкой Костюк подала 3 эйса, совершила 6 двойных ошибок, выиграла 63% очков с первой подачи и реализовала 5 из 7 брейк-поинтов.

За выход в полуфинал TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul Марта Костюк сыграет с Аной Конюх или Ван Цян.

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В статье: Марта Костюк Дарья Касаткина
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