Сумасшедший атакующий теннис Костюк в матче с Касаткиной. ВИДЕО

Марта Костюк во втором круге грунтового турнира в Стамбуле категории WTA 250 с призовым фондом $235,238 за 1 час и 30 минут обыграла четвертую сеяную из России Дарью Касаткину (6:3, 7:5).

В матче с россиянкой Костюк подала 3 эйса, совершила 6 двойных ошибок, выиграла 63% очков с первой подачи и реализовала 5 из 7 брейк-поинтов.

За выход в полуфинал TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul Марта Костюк сыграет с Аной Конюх или Ван Цян.