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Свитолина сыграет с Кербер на старте турнира в Штутгарте

Теннис
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Впереди интересный матч

Свитолина сыграет с Кербер на старте турнира в Штутгарте

фото - btu.org.ua

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала имя соперницы по второму кругу престижного турнира WTA 500 в Штутгарте с призовым фондом $565,530.

На Свитолину ожидаемо вышла экс-первая ракетка мира и неоднократная чемпионка турниров Большого шлема Анжелик Кербер, которая в первом круге прошла 215-ю ракетку мира Екатерину Горгодзе (6:2, 6:2).

По личным встречам с Кербер Свитолина ведет со счетом 8:5. Украинка выиграла 6 последних матчей у теннисистки из Бремена.

Победительница матча между Свитолиной и Кербер сыграет с Марией Саккари или Петрой Квитовой.

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В статье: Элина Свитолина Анжелик Кербер
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