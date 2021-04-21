Костюк сыграет с хорваткой в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Марта Костюк после победы над четвертой сеяной Дарьей Касаткиной ( 6:3, 7:5 ) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Стамбуле.

Следующей соперницей третьей ракетки Украины станет Ана Конюх, которая во втором круге за 1 час и 21 минуту обыграла 8-ю сеяную Ван Цян (6:1, 6:4).

Конюх и Костюк в Стамбуле проведут первую очную встречу. Победительница этого матча сыграет Анастасией Потаповой, Сораной Кырстя, Верой Звонаревой или Фионой Ферро.

Матч между Аной Конюх и Мартой Костюк состоится в четверг, 22 апреля.