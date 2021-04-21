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Костюк сыграет с хорваткой в четвертьфинале турнира в Стамбуле
Соперница украинке по зубам
Марта Костюк после победы над четвертой сеяной Дарьей Касаткиной (
Следующей соперницей третьей ракетки Украины станет Ана Конюх, которая во втором круге за 1 час и 21 минуту обыграла 8-ю сеяную Ван Цян (6:1, 6:4).
Конюх и Костюк в Стамбуле проведут первую очную встречу. Победительница этого матча сыграет Анастасией Потаповой, Сораной Кырстя, Верой Звонаревой или Фионой Ферро.
Матч между Аной Конюх и Мартой Костюк состоится в четверг, 22 апреля.
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