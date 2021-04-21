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Костюк сыграет с хорваткой в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Теннис
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Соперница украинке по зубам

Костюк сыграет с хорваткой в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Новина українською

Марта Костюк после победы над четвертой сеяной Дарьей Касаткиной (6:3, 7:5) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Стамбуле.

Следующей соперницей третьей ракетки Украины станет Ана Конюх, которая во втором круге за 1 час и 21 минуту обыграла 8-ю сеяную Ван Цян (6:1, 6:4).

Конюх и Костюк в Стамбуле проведут первую очную встречу. Победительница этого матча сыграет Анастасией Потаповой, Сораной Кырстя, Верой Звонаревой или Фионой Ферро.

Матч между Аной Конюх и Мартой Костюк состоится в четверг, 22 апреля.

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В статье: теннис Марта Костюк
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