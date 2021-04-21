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Джокович рассказал, почему до сих пор не завершил карьеру

Теннис
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Новак играет благодаря поддержке родных

Джокович рассказал, почему до сих пор не завершил карьеру

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своей мотивации продолжать выступать на высшем уровне.

"Я продолжаю играть, потому что всё ещё ощущаю страсть и хочу побеждать, а также потому, что меня поддерживают семья и близкие. Буду выступать до тех пор, пока что-то не изменится.

Считаю, что у каждого спортсмена должны быть цели: это позволяет ему обозначить собственный путь, составить план. Устанавливая цели, вы начинаете понимать, чего хотите от жизни, становитесь ответственным и дисциплинированным. В моей жизни были периоды, когда у меня не было чёткого понимания того, что я делаю.

Подобные временные отрезки не заканчивались ничем хорошим. Спасибо моим родителям и теннисным наставникам, научившим меня этим основам", — заявил Джокович изданию Tennis Majors.

Джокович стал победителем Australian Open. Это 18-й трофей серба на турнирах "Большого шлема", что позволило ему приблизиться к Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру, имеющим по 20 титулов.

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В статье: Новак Джокович
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