Надаль с трудом вышел в 1/8 финала турнира в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания).

В матче второго раунда соревнований первый сеяный Надаль нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко, получившему уайлд-кард от организаторов.

Рафаэль Надаль - Илья Ивашко 3:6, 6:2, 6:4

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Надаль один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Ивашко подал шесть эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта. За выход в четвертьфинал Надаль сыграет с победителем матча второго круга между японцем Кеем Нисикори и 13-м сеяным чилийцем Кристьяном Гариным.