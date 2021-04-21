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Надаль с трудом вышел в 1/8 финала турнира в Барселоне
Рафе пришлось хорошенько потрудиться
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания).
В матче второго раунда соревнований первый сеяный Надаль нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко, получившему уайлд-кард от организаторов.
Рафаэль Надаль - Илья Ивашко 3:6, 6:2, 6:4
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
Надаль один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Ивашко подал шесть эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта. За выход в четвертьфинал Надаль сыграет с победителем матча второго круга между японцем Кеем Нисикори и 13-м сеяным чилийцем Кристьяном Гариным.
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