Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фабио Фоньини дисквалифицирован за оскорбления линейного судьи
Что именно сказал теннисист неизвестно
Итальянский теннисист Фабио Фоньини не сумел завершить матч второго круга турнира категории АТР 500, который проходит в Барселоне (Испания).
Для девятого сеяного Фоньини это был первый матч на турнире, и начал он его крайне неудачно, проиграв первые девять геймов подряд испанцу Бернабе Сапата-Миральесу, начавшему соревнования с квалификации. Во втором сете Фабио сумел отыграться со счёта 0:3, но при счёте 4:4 был дисквалифицирован за оскорбления в адрес линейного судьи. Что конкретно стало причиной столь радикального решения арбитра, осталось неизвестно, так как в трансляции момент не был показан.
За выход в четвертьфинал турнира категории АТР 500 в Барселоне Сапата-Миральес сыграет с соотечественником, шестым сеяным Пабло Карреньо-Бустой.
Популярное сейчас
- Назло ультре. Агробизнес - Динамо 0:3
- Ярославский: Тайсон? В Харькове его любят и с радостью примут
- Поворознюк: Чудак вытаскивает гранату и бросает на стол, не понимаю вообще, как я выжил
- Украина прошла Японию в Кубке Билли Джин Кинг. Что дальше?
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО