Рим. Стаховский вылетает во втором раунде

Сергей Стаховский во втором круге грунтового челленджера в Риме в двух партиях за 1 час и 54 минут проиграл 179-й ракетке мира Лоренцо Джустино (4:6, 4:6), который на турнире посеян под седьмым номером.

В матче с итальянцем Стаховский сделал три брейка, но при этом отдал пять геймов на своей подаче.

Лучшим результатом Стаховского во время грунтового сезона остается четвертьфинал челленджера в Бьелле.

За выступление в Риме Сергей Стаховский заработал 730 евро и 7 очков в рейтинг АТР.