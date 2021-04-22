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Рим. Стаховский вылетает во втором раунде

Теннис
(1 голосов)

Сергей не задержался в столице Италии

Рим. Стаховский вылетает во втором раунде

tennisua.org

Новина українською

Сергей Стаховский во втором круге грунтового челленджера в Риме в двух партиях за 1 час и 54 минут проиграл 179-й ракетке мира Лоренцо Джустино (4:6, 4:6), который на турнире посеян под седьмым номером.

В матче с итальянцем Стаховский сделал три брейка, но при этом отдал пять геймов на своей подаче.

Лучшим результатом Стаховского во время грунтового сезона остается четвертьфинал челленджера в Бьелле.

За выступление в Риме Сергей Стаховский заработал 730 евро и 7 очков в рейтинг АТР.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Костюк в Стамбуле разобралась с титулованной россиянкой.

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В статье: теннис Сергей Стаховский
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