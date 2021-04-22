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Рим. Стаховский вылетает во втором раунде
Сергей не задержался в столице Италии
tennisua.org
Сергей Стаховский во втором круге грунтового челленджера в Риме в двух партиях за 1 час и 54 минут проиграл 179-й ракетке мира Лоренцо Джустино (4:6, 4:6), который на турнире посеян под седьмым номером.
В матче с итальянцем Стаховский сделал три брейка, но при этом отдал пять геймов на своей подаче.
Лучшим результатом Стаховского во время грунтового сезона остается четвертьфинал челленджера в Бьелле.
За выступление в Риме Сергей Стаховский заработал 730 евро и 7 очков в рейтинг АТР.
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