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Сегодня Свитолина стартует на турнире в Штутгарте
И сразу же статусный матч
Элина Свитолина во втором раунде престижного турнира WTA 500 в Штутгарте с призовым фондом $565,530 сыграет с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер.
Свитолина и Кербер выйдут на центральный корт турнира после встречи между Симоной Халеп и Маркетой Вондроушовой. Матч не начнется ранее 19:30 по киевскому времени.
По личным встречам с Кербер Свитолина ведет со счетом 8:5. Шесть последних матчей против трехкратной чемпионки турниров Большого шлема остались за украинкой.
В случае победы над Кербер Свитолина в 1/4 финала сыграет с действующей чемпионкой Штутгарта Петрой Квитовой, которая накануне за 2 часа и 30 минут прошла Марию Саккари (6:3, 3:6, 6:3).
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча между Элиной Свитолиной и Анжелик Кербер.
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