Сегодня Свитолина стартует на турнире в Штутгарте

Элина Свитолина во втором раунде престижного турнира WTA 500 в Штутгарте с призовым фондом $565,530 сыграет с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер.

Свитолина и Кербер выйдут на центральный корт турнира после встречи между Симоной Халеп и Маркетой Вондроушовой. Матч не начнется ранее 19:30 по киевскому времени.

По личным встречам с Кербер Свитолина ведет со счетом 8:5. Шесть последних матчей против трехкратной чемпионки турниров Большого шлема остались за украинкой.

В случае победы над Кербер Свитолина в 1/4 финала сыграет с действующей чемпионкой Штутгарта Петрой Квитовой, которая накануне за 2 часа и 30 минут прошла Марию Саккари (6:3, 3:6, 6:3).

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча между Элиной Свитолиной и Анжелик Кербер.