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Свитолина: Я всегда очень мотивирована играть за сборную
Похвально
фото - https://btu.org.ua
Первая ракетка Украины Элина Свитолина подвела итоги недавнего успеха национальной команды в матче с Японией в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Свитолина в Черноморске сыграла два матча и одержала две победы.
"Командный турнир – это всегда большая ответственность, всегда тебе хочется сыграть по максимуму и ты из себя выжимаешь все самое лучшее. Если все проходит хорошо, то это придает больше куража, больше уверенности. С другой стороны, это забирает много психологических сил, потому что ты буквально выдавливаешь из себя все.
Я не могу разделить это, я всегда очень мотивирована играть за сборную и принести победу. Я так же серьезно готовлюсь к командному турниру, как и к личному, к Большому Шлему. У меня нет никаких разделений.
Может ли Украина выиграть Кубок Билли Джин Кинг? Думаю, что у нас очень ровная команда и у нас есть сильный выбор как на одиночку, так и на пару, разные комбинации. Я пытаюсь принести только очки в одиночке, как можно лучше отыграть свои матчи. Пока мы двигаемся в очень правильном направлении. Мы прошли в Таллине, мы выиграли сейчас, так что мы двигаемся правильно", - сказала Свитолина.
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