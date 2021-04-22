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Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне

Теннис
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Соперником Рафы стал Кей Нисикори

Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче третьего раунда соревнований он оказался сильнее представителя Японии Кея Нисикори.

1/4 финала. Барселона

Рафаэль Надаль - Кей Нисикори 6:0, 2:6, 6:2

Продолжительность встречи составила 2 часа и 20 минут. Надаль 2 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, один раз ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 13 взять подачу Надаля.

В четвертьфинале турнира Рафаэль встретится с британцем Кэмероном Норри, обыгравшим бельгийского теннисиста Давида Гоффена.

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В статье: Рафаэль Надаль Кеи Нисикори
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