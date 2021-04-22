Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне
Соперником Рафы стал Кей Нисикори
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
В матче третьего раунда соревнований он оказался сильнее представителя Японии Кея Нисикори.
1/4 финала. Барселона
Рафаэль Надаль - Кей Нисикори 6:0, 2:6, 6:2
Продолжительность встречи составила 2 часа и 20 минут. Надаль 2 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, один раз ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 13 взять подачу Надаля.
В четвертьфинале турнира Рафаэль встретится с британцем Кэмероном Норри, обыгравшим бельгийского теннисиста Давида Гоффена.
Популярное сейчас
- Президент УЕФА: Мне прислали расписание Суперлиги – Реал и Юве играют между собой каждый день
- Ожидаемые тренерские рокировки УПЛ, толпа свободных агентов Александрии. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- СМИ: Каштру покинет Шахтер и может продолжить карьеру в Катаре
- Свитолина играет с экс-первой ракеткой мира на турнире в Штутгарте. Текстовая трансляция матча
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО