Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче третьего раунда соревнований он оказался сильнее представителя Японии Кея Нисикори.

1/4 финала. Барселона

Рафаэль Надаль - Кей Нисикори 6:0, 2:6, 6:2

Продолжительность встречи составила 2 часа и 20 минут. Надаль 2 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, один раз ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 13 взять подачу Надаля.

В четвертьфинале турнира Рафаэль встретится с британцем Кэмероном Норри, обыгравшим бельгийского теннисиста Давида Гоффена.