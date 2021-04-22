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Карла Суарес-Наварро вылечилась от рака

Теннис
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Об этом написала сама теннисистка

Карла Суарес-Наварро вылечилась от рака

Новина українською

Бывшая шестая ракетка мира испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро сообщила, что вылечилась от лимфомы Ходжкина (рак лимфатической системы).

"Ещё один шаг на этом пути. Сегодня я наконец-то завершила курс лечения и могу сказать, что победила лимфому Ходжкина. Через три месяца мне предстоит пройти обследование, чтобы убедиться, что всё идёт в правильном направлении.

Огромная благодарность моей семье, друзьям и знакомым, я никогда не смогу отблагодарить их за помощь!
Огромное спасибо всем вам. Я прочитала каждое сообщение, ваши слова придали мне очень много сил и энергии. Сил всем, кто продолжает борьбу — не сдавайтесь, пусть вас окружат любовью и заботой! Я буду ждать вас на финише.

Бесконечная благодарность медикам, которые ежедневно о нас заботятся, особенно медицинскому персоналу, который, пока я боролась, давал мне уверенность и надежду. Я вылечилась!" – написала Карла на своей странице в "Инстаграме".

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В статье: Карла Суарес-Наварро
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