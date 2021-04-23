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Комфортная победа Свитолиной над Кербер в Штутгарте. ВИДЕО

Теннис
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Смотрим, как украинка выходила в четвертьфинал турнира WTA 500

Комфортная победа Свитолиной над Кербер в Штутгарте. ВИДЕО

фото - https://btu.org.ua

Новина українською

Элина Свитолина свой путь в Штутгарте начала победой над экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер (7:6, 6:3). Украинка в седьмой раз подряд обыграла титулованную теннисистку из Германии.

Свитолина в матче с Кербер подала 4 эйса, реализовала 3 из 8 брейк-поинтов, а также организовала 26 виннерсов при 21 невынужденной ошибке.

Следующей соперницей Элины в Штутгарте станет Петра Квитова.

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В статье: Элина Свитолина Анжелик Кербер
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