Комфортная победа Свитолиной над Кербер в Штутгарте. ВИДЕО

Элина Свитолина свой путь в Штутгарте начала победой над экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер (7:6, 6:3). Украинка в седьмой раз подряд обыграла титулованную теннисистку из Германии.

Свитолина в матче с Кербер подала 4 эйса, реализовала 3 из 8 брейк-поинтов, а также организовала 26 виннерсов при 21 невынужденной ошибке.

Следующей соперницей Элины в Штутгарте станет Петра Квитова.