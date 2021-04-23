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Комфортная победа Свитолиной над Кербер в Штутгарте. ВИДЕО
Смотрим, как украинка выходила в четвертьфинал турнира WTA 500
фото - https://btu.org.ua
Элина Свитолина свой путь в Штутгарте начала победой над экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер (7:6, 6:3). Украинка в седьмой раз подряд обыграла титулованную теннисистку из Германии.
Свитолина в матче с Кербер подала 4 эйса, реализовала 3 из 8 брейк-поинтов, а также организовала 26 виннерсов при 21 невынужденной ошибке.
Следующей соперницей Элины в Штутгарте станет Петра Квитова.
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