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Костюк вырвала место в полуфинале турнира в Стамбуле
У Марты не бывает легких матчей
фото - twitter.com
Третья ракетка Украины Марта Костюк в четвертьфинале грунтового турнира в Стамбуле категории WTA 250 с призовым фондом $235,238 за 2 часа и 28 минут обыграла хорватку Ану Конюх (7:5, 4:6, 6:3), которая на пике карьеры несколько лет назад замыкала топ-20 мирового рейтинга.
Судьбу первого сета решил поздний брейк от Костюк. Во второй партии Марта повела 2:0, но Конюх перехватила инициативу и сравняла счет по сетам.
Наконец, в третьем сете Костюк упустила преимущество в три гейма, затем сделала еще один брейк и с первого матч-бола добила соперницу.
В матче с Конюх Костюк подала 2 эйса, выиграла 65% очков с первой подачи, реализовала 6 из 10 брейк-поинтов и проиграла 5 геймов на своей подаче.
За первый в карьере финал на турнирах WTA Марта Костюк в субботу поспорит с победительницей матча между Сораной Кырстя и Фионой Ферро. Обе теннисистки не входят в топ-50 рейтинга WTA.
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