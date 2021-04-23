Костюк вырвала место в полуфинале турнира в Стамбуле

Третья ракетка Украины Марта Костюк в четвертьфинале грунтового турнира в Стамбуле категории WTA 250 с призовым фондом $235,238 за 2 часа и 28 минут обыграла хорватку Ану Конюх (7:5, 4:6, 6:3), которая на пике карьеры несколько лет назад замыкала топ-20 мирового рейтинга.

Судьбу первого сета решил поздний брейк от Костюк. Во второй партии Марта повела 2:0, но Конюх перехватила инициативу и сравняла счет по сетам.

Наконец, в третьем сете Костюк упустила преимущество в три гейма, затем сделала еще один брейк и с первого матч-бола добила соперницу.

В матче с Конюх Костюк подала 2 эйса, выиграла 65% очков с первой подачи, реализовала 6 из 10 брейк-поинтов и проиграла 5 геймов на своей подаче.

За первый в карьере финал на турнирах WTA Марта Костюк в субботу поспорит с победительницей матча между Сораной Кырстя и Фионой Ферро. Обе теннисистки не входят в топ-50 рейтинга WTA.