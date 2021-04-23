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Костюк обновит личный рекорд в рейтинге WTA
Поздравления украинке
Фото - Facebook
Несколько минут назад Марта Костюк в четвертьфинале грунтового турнира WTA 250 вырвала победу над Аной Конюх (
Этот успех позволил 18-летней киевлянке в онлайн-версии рейтинга WTA подняться на рекордную в карьере 76-ю позицию.
Таким образом, Костюк гарантировала себе улучшение личного рекорда в мировой классификации как минимум на две позиции.
Если же Марта в субботу впервые в карьере выйдет в финал турнира WTA, то с понедельника станет как минимум 73-й ракеткой мира.
Стоит отметить, что в рейтинге WTA среди теннисисток до 19 лет впереди Марты Костюк только Кори Гауфф и Лейла Фернандес.
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