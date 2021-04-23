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Драматичная победа Костюк в четвертьфинале Стамбула. ВИДЕО

Теннис
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Смотрим, как Марта во второй раз в карьере выходила в полуфинал турнира WTA

Драматичная победа Костюк в четвертьфинале Стамбула. ВИДЕО

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Марта Костюк в четвертьфинале грунтового турнира в Стамбуле категории WTA 250 с призовым фондом $235,238 за 2 часа и 28 минут обыграла хорватку Ану Конюх (7:5, 4:6, 6:3) и повторила личный рекорд на турнирах Женской теннисной ассоциации.

Следующей соперницей киевлянки в Стамбуле станет Сорана Кырстя (Румыния) или Фиона Ферро (Франция).

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В статье: Марта Костюк Ана Конюх
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