Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Драматичная победа Костюк в четвертьфинале Стамбула. ВИДЕО
Смотрим, как Марта во второй раз в карьере выходила в полуфинал турнира WTA
Марта Костюк в четвертьфинале грунтового турнира в Стамбуле категории WTA 250 с призовым фондом $235,238 за 2 часа и 28 минут обыграла хорватку Ану Конюх (7:5, 4:6, 6:3) и повторила личный рекорд на турнирах Женской теннисной ассоциации.
Следующей соперницей киевлянки в Стамбуле станет Сорана Кырстя (Румыния) или Фиона Ферро (Франция).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Двух игроков отстранили от сборных Франции за видео с мастурбацией
- Источник: Лучано Лучи может потерять должность в УАФ
- СМИ: Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт
- Как Костюк била россиянку на старте турнира в Стамбуле. ВИДЕО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...