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Свитолина бьется с Квитовой за полуфинал крупного турнира в Штутгарте. Текстовая трансляция матча

Теннис
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Еще один статусный поединок украинки в Германии

Свитолина бьется с Квитовой за полуфинал крупного турнира в Штутгарте. Текстовая трансляция матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина в 18:00 по киевскому времени в 1/4 финала грунтового WTA 500 в Штутгарте с призовым фондом $565,530 сыграет с экс-второй ракеткой мира и двукратной чемпионкой турниров Большого шлема Петрой Квитовой.

Свитолина и Квитова с 2014 года провели 10 официальных матчей. Украинка уступает со счетом 3:7, но последний матч между теннисистками в конце марта на турнире в Майами завершился в пользу Элины (2:6, 7:5, 7:5).

Уже известно, что победительница матча Свитолина – Квитова в полуфинале турнира в Штутгарте встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти.

Следить за главными событиями матча между Элиной Свитолиной и Петрой Квитовой вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Свитолина – Квитова: текстовая трансляция

17:45. Добрый вечер! Приглашаем вместе с нами последить за матчем 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте между Элиной Свитолиной и Петрой Квитовой. Теннисистки появятся на корте через 15 минут!

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В статье: Элина Свитолина Петра Квитова
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