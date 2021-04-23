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Эшли Барти вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Теннис
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Она может сыграть со Свитолиной

Эшли Барти вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Новина українською

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в полуфинал турнира в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову. Для победы австралийке потребовалось три сета.

WTA. 23 апреля

Эшли Барти - Каролину Плишкову 2:6, 6:1, 7:5

Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Барти выполнила 6 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. Её соперница Плишкова сделала пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и использовала 100% своих брейк-пойнтов (3 из 3).

За выход в финал соревнований австралийка поспорит с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Чехии Петрой Квитовой.

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В статье: Эшли Барти
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