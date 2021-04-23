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Джокович отдал четыре гейма сопернику и вышел в полуфинал турнира в Белграде

Теннис
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Серб легко справился со своим соотечественником

Джокович отдал четыре гейма сопернику и вышел в полуфинал турнира в Белграде

Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал домашнего турнира категории ATP-250 в Белграде.

В четвертьфинальном матче он в двух сетах обыграл соотечественника Миомира Кецмановича (8).

Новак Джокович - Миомир Кецманович 6:1, 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Джокович 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и использовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Кецмановича – 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в финал Джокович поборется с победителем матча Аслан Карацев (Россия) – Джанлука Маджер (Италия). Четвертьфинальный поединок россиянина начнётся сегодня, 23 апреля

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В статье: Новак Джокович
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