Джокович отдал четыре гейма сопернику и вышел в полуфинал турнира в Белграде

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал домашнего турнира категории ATP-250 в Белграде.

В четвертьфинальном матче он в двух сетах обыграл соотечественника Миомира Кецмановича (8).

Новак Джокович - Миомир Кецманович 6:1, 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Джокович 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и использовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Кецмановича – 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в финал Джокович поборется с победителем матча Аслан Карацев (Россия) – Джанлука Маджер (Италия). Четвертьфинальный поединок россиянина начнётся сегодня, 23 апреля