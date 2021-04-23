Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монфис станцевал на тренировке
Монфис показал зажигательный танец
15-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис продемонстрировал танцевальные умения во время тренировки в тренажёрном зале.
Монфис станцевал в "сториз" своего "
Напомним, Монфис не принял участия в прошедшем турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) в связи с повреждением в нижней части икры.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Денисов: Кучер инвестировал в Металл от 500 тысяч долларов
- СМИ: Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт
- Свитолина отыграла два матч-бола у Квитовой и вышла в 1/2 финала в Штутгарте. Как это было
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...