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Монфис станцевал на тренировке

Теннис
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Монфис показал зажигательный танец

Монфис станцевал на тренировке

Новина українською

15-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис продемонстрировал танцевальные умения во время тренировки в тренажёрном зале.

Монфис станцевал в "сториз" своего "инстаграма". "Пятничный танец", — подписал француз видео.

Напомним, Монфис не принял участия в прошедшем турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) в связи с повреждением в нижней части икры.

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В статье: Гаэль Монфис
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