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Сегодня Свитолина и Костюк сыграют полуфинальные матчи грунта в Штутгарте и Стамбуле
Пожелаем нашим девушкам удачи
Сегодня, 24 апреля примы украинского тенниса Элина Свитолина (WTA №5) и Марта Костюк (WTA №85) сыграют полуфинальные поединки грунтовых турниров WTA в Штутгарте и Стамбуле.
Так, в 16:30 по киевскому времени на немецкий корт выйдет первая ракетка нашей страны. В битве за финал ей будет противостоять лучшая теннисистка мира, австралийка Эшли Барти.
Путь к полуфиналу (Свитолина):
R1 - BYE
R2 - Анжелик Кербер (WTA №26) 7-6; 6-4.
QF - Петра Квитова (WTA №10) 6-7; 7-5; 6-2.
Путь к полуфиналу (Барти):
R1 - BYE
R2 - Лаура Зигемунд (WTA №58) 6-0; 7-5.
QF - Каролина Плишкова (WTA №9) 2-6; 6-1; 7-5.
Между собой спортсменки встречались 7 раз (в 5 матчах победу одерживала украинка, но в последних двух лучшей была именно австралийка).
В 17:00 на турецком корте начнет свою борьбу за финал и Марта Костюк. Ей будет противостоять румынка Сорана Кырстя (WTA №67).
Путь к полуфиналу (Костюк):
R1 - Камилла Рахимова (WTA №143) 6-4; 6-3.
R2 - Дарья Касаткина (WTA №37) 6-3; 7-5.
QF - Ана Конюх (WTA №241) 7-5; 4-6; 6-3.
Путь в полуфинал (Кырстя):
R1 - Екатерина Козлова (WTA №130) 6-4; 7-6.
R2 - Анастасия Потапова (WTA №76) 7-6; 6-4.
QF - Фиона Ферро (WTA №57) 6-4; отказ.
Для этих теннисисток матч в Стамбуле станет первым в их очной истории противостояний.
Пожелаем нашим девушкам успехов в сегодняшних непростых поединках!
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