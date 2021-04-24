Сегодня Свитолина и Костюк сыграют полуфинальные матчи грунта в Штутгарте и Стамбуле

Сегодня, 24 апреля примы украинского тенниса Элина Свитолина (WTA №5) и Марта Костюк (WTA №85) сыграют полуфинальные поединки грунтовых турниров WTA в Штутгарте и Стамбуле.

Так, в 16:30 по киевскому времени на немецкий корт выйдет первая ракетка нашей страны. В битве за финал ей будет противостоять лучшая теннисистка мира, австралийка Эшли Барти.

Путь к полуфиналу (Свитолина):

R1 - BYE

R2 - Анжелик Кербер (WTA №26) 7-6; 6-4.

QF - Петра Квитова (WTA №10) 6-7; 7-5; 6-2.

Путь к полуфиналу (Барти):

R1 - BYE

R2 - Лаура Зигемунд (WTA №58) 6-0; 7-5.

QF - Каролина Плишкова (WTA №9) 2-6; 6-1; 7-5.

Между собой спортсменки встречались 7 раз (в 5 матчах победу одерживала украинка, но в последних двух лучшей была именно австралийка).

В 17:00 на турецком корте начнет свою борьбу за финал и Марта Костюк. Ей будет противостоять румынка Сорана Кырстя (WTA №67).

Путь к полуфиналу (Костюк):

R1 - Камилла Рахимова (WTA №143) 6-4; 6-3.

R2 - Дарья Касаткина (WTA №37) 6-3; 7-5.

QF - Ана Конюх (WTA №241) 7-5; 4-6; 6-3.

Путь в полуфинал (Кырстя):

R1 - Екатерина Козлова (WTA №130) 6-4; 7-6.

R2 - Анастасия Потапова (WTA №76) 7-6; 6-4.

QF - Фиона Ферро (WTA №57) 6-4; отказ.

Для этих теннисисток матч в Стамбуле станет первым в их очной истории противостояний .

Пожелаем нашим девушкам успехов в сегодняшних непростых поединках!