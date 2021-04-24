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Элина Свитолина: Великая битва всегда доставляет большое удовольствие

Теннис
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Комментарий украинки

Элина Свитолина: Великая битва всегда доставляет большое удовольствие

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, 5 ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира в Штутгарте (Германия) над чешкой Петрой Квитовой (WTA №10).

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"Великая битва всегда доставляет большое удовольствие, и ты знаешь, что тяжелая работа окупается. Это всегда невероятное чувство - пройти такой матч.

По итогу несколько очков тут и там вернули меня в игру. Со счета 3-5, 4-5 я была готова, я боролась и включилась в большую борьбу. Очко за очком я пыталась избавиться от плохих мыслей и играть по одному очку за раз, и в конце концов это действительно помогло мне победить. Это помогло мне перенастроиться и сыграть под давлением.

Я всегда хотела хорошо играть против Квитовой, потому что я думаю, что она большая чемпионка, и тебе хочется бросать вызов таким игрокам. Последние несколько матчей, которые у нас были, это всегда была большая борьба, они проходили на хорошем уровне. Так что это действительно здорово, когда ты празднуешь такие победы, и я очень горжусь тем, как сыграла свои последние несколько матчей. Квитова очень хорошо играла на приеме в течение всего матча, поэтому мне нужно было быть действительно сильной и хорошо играть под давлением, что и произошло во втором сете. Затем в третьем сете я сыграла надежно, и моя психологическая устойчивость мне действительно помогла" - сказала украинка на пресс-конференции.

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В статье: Элина Свитолина
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