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Эшли Барти: Я концентрируюсь на каждом своем матче, несмотря на то, против кого играю

Теннис
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Австралийка самая сильная

Эшли Барти: Я концентрируюсь на каждом своем матче, несмотря на то, против кого играю

UA-Футбол
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Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала победу в 1/4 финала турнира в Штутгарте (Германия) в матче против чешки Каролины Плишковой (WTA №9).

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"В каком-то смысле для меня это был двухсетовый матч. В первом сете от меня не получалось никакого сопротивления. Каролина очень быстро действовала в геймах на своей подаче и свободно себя чувствовала на моих геймах. Было очень важно переключиться после стартового сета. Мне удалось добавить в физическом плане и переломить ход игры.

Я концентрируюсь на каждом своем матче, несмотря на то, против кого играю. Но когда встречаешься с соперницей из Топ-10, тебе нужно выходить на более высокий уровень. Такие теннисистки заставляют тебя показывать свой максимум. Я много раз играла против девочек с Топ-10 и эти матчи заканчивались в пользу обеих сторон. Так что, мне нравится проверять себя в подобных встречах" - сказала она.

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В статье: Эшли Барти
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