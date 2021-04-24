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Новак Джокович: Я оставлю при себе решение о том, буду ли я вакцинироваться или нет

Теннис
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Деликатная тема

Новак Джокович: Я оставлю при себе решение о том, буду ли я вакцинироваться или нет

UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своем отношении к вакцинации.

"В последнее время существует много вариантов вакцины. Что я слышал от организаторов, от моего брата что многие (игроки) уже вакцинированы. Я бы сказал, что существует много неопределенности относительно того, будет ли вакцинация обязательной для участия в ATP Tour. Я не думаю, что до этого дойдет. Надеюсь, что нет, потому что я всегда верил в свободу выбора. И я оставлю при себе решение о том, буду ли я вакцинироваться или нет, я считаю, что это личное решение, и я не хочу вдаваться в эту игру "за" и "против" вакцин, которую, к сожалению, создают сейчас журналисты. Я просто не хочу, чтобы меня называли человеком, который противник вакцинации или сторонник вакцинации. Я не собираюсь отвечать на вопрос, который вы мне задали, и надеюсь, что все будут это уважать.

Я просто чувствую, что сейчас это такая деликатная тема, и люди очень эмоциональные по этому поводу, и я понимаю, что в каждой стране происходит много всего, и наша страна уже давно борется с этой болезнью. Многие люди хотят вернуться к своей нормальной жизни, какой бы она ни была, и пытаются никого не заразить или самим не заразиться, я понимаю, что это ответственность. Но когда дело доходит до вакцинации, я всегда был сторонником свободы и свободы выбора. Я думаю, что прямо сейчас это то, во что я просто не хочу вмешиваться. Если я скажу "да" или "нет", меня, так сказать, втянут в одну команду, и тогда будет много, я считаю, споров между людьми, которые хотят вакцинироваться, и людьми, которые не хотят вакцинироваться" - сказал он.

Напомним, что ранее Эшли Барти прокомментировала победу в 1/4 финала турнира в Штутгарте.

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В статье: Новак Джокович
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