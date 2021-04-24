Костюк в двух сетах проиграла полуфинал грунтовика в Стамбуле

Украинская теннисистка Марта Костюк в полуфинале грунтового турнира в Стамбуле уступила 67-му номеру рейтинга WTA Соране-Михаэле Кырсте. Обе партии Костюк проиграла с одинаковым счётом 4:6.

18-летняя украинка за полтора часа игры пять раз упустила свою подачу, а в ответ сделала лишь три брейка. Не помогло Марте даже то, что у румынки было больше двойных ошибок и хуже первая подача. Главным стала реализация брейк-поинтов, которая у соперницы была в два раза лучше.