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Надаль и Циципас разыграют финал турнира в Барселоне

Теннис
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Определились финалисты соревнований

Надаль и Циципас разыграют финал турнира в Барселоне

UA-Футбол
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Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в финал грунтового турнира в Барселоне (Испания). В матче 1/2 соревнований он одолел своего соотечественника Пабло Карренье-Бусту (АТР №13).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу победителя матча, в активе которого 3 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 4 из 10 использованных брейков и 3 двойные ошибки. У его соперника 4 эйса, 10 подряд выигранных очков, 1 с 4 использованный брейк и 1 двойная ошибка.

Во втором полуфинальном поединке турнира Стефанос Циципас (АТР №5) победил итальянца Янника Синнера (АТР №19). Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3). В активе греческого теннисиста 2 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 10 использованных брейков и 1 двойная ошибка. У его оппонента 1 эйс, 5 подряд выигранных очков, 0 из 4 использованных брейков и 2 двойные ошибки.

Финальный матч турнира состоится завтра, 25 апреля. Время начала встречи пока не известено.

Напомним, что ранее Свитолина проиграла Барти в полуфинале турнира в Штутгарте.

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В статье: Рафаэль Надаль Стефанос Циципас
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