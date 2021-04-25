Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович: Я не буду злиться на того, кто меня обыгрывает
Достойное поведение лучшего
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение в матче 1/2 финала турнира в Белграде.
"Да, я расстроен своей игрой, но не могу грустить из-за того, как выступил мой соперник - он просто был лучше. Меня так воспитали и мне кажется, что именно так нужно заканчивать подобные матчи - пожать друг другу руки и поздравить соперника с победой. Например, сегодня Карацев продемонстрировал удивительную смелость, поэтому я показал ему большой палец, думаю, он заслужил победу.
Мы оба боролись на протяжении всего матча, но в нужные моменты он придумывал невероятные удары. И, конечно, после финального розыгрыша нет места какой-то враждебности. Конечно, мы соперники на корте, но во мне нет ненависти. Я не буду злиться на того, кто меня обыгрывает.
Сегодня я очень расстроился, спрашивал у себя, почему так получилось, но соперник в этом случае заслуживает только похвалы" - сказал он.
Напомним, что ранее Свитолина
Популярное сейчас
- Официально: Ломаченко против Накатани 26 июня в Лас-Вегасе
- ФОТО, как Колос праздновал один из голов против Ворсклы, изображая поезд
- Вильярреал - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2021
- Свитолина отыграла два матч-бола у Квитовой и вышла в 1/2 финала в Штутгарте. Как это было
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО