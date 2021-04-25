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Эшли Барти: Когда играешь против лучших в мире, получаешь удовольствие от таких испытаний
Комментарий австралийки
Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала
"Я считаю, что каждый матч тебя чему-то учит, независимо от того, кем была твоя соперница, но думаю, что последние пять-шесть лет уровень теннисисток из Топ-10 исключительно высок. Чтобы конкурировать с ними, необходимо показывать свой максимум и в критические моменты добавлять, как это было вчера и сегодня. Но когда играешь против лучших в мире, ты получаешь удовольствие от таких испытаний.
Свитолина потрясающе подавала в первом сете, и для меня было важно искать способы зацепиться в этих геймах. Во втором сете в моей игре были подъемы и падения. Но было важно попробовать делать правильные вещи и вернуть игру в свою сторону, чтобы получить ощущение того, что я могу выиграть этот матч" - сказала она.
Напомним, что ранее Новак Джокович
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