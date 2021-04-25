Арина Соболенко: Для победы мне просто нужно сохранять спокойствие

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №7) прокомментировала победу в матче 1/2 финала турнира в Штутгарте над румынкой Симоной Халеп (WTA №3).

"Для победы мне просто нужно сохранять спокойствие. И в этом большая разница: обычно поражения происходят, потому что меня выбивает из колеи и я не думаю об игре. Когда я сохраняю спокойствие и думаю о правильных вещах, например, об игре и о том, что должна делать, это помогает мне побеждать.

Думаю, пока я неплохо играю на грунте. Еще есть чему поучиться и в чем добавить. Конечно, последние два матча, которые я выиграла, это вау! Безумия. Это о многом говорит. Я на правильном пути и впереди следующие шаги" - сказала белоруска.