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Украинка Соболева проиграла финальный матч ITF турнира в Анталии

Теннис
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Украинка Соболева проиграла финальный матч ITF турнира в Анталии

https://tennisua.org

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Соболева проиграла в финале турнира серии ITF в Анталии (Турция). В решающем матче за титул она уступила представительнице Бурунди Сада Нахимани. Счет встречи 2-0 (6-4; 7-6) в пользу победительницы турнира.

Путь к финалу (Соболева):

R32: Сихо Акита (Япония, 1) 6-3; 6-1.

R16: Елена Пападакис (Германия, WC) 6-2; 4-1. (отказ)

QF Валентина Ризер (Швейцария) 6-0; 6-0.

SF: Илена Ин-Альбон (Швейцария, 4) 4-6; 6-1; 6-3.

Для 17-летней Соболевой это был второй финал на профессиональном уровне. Представительница Бурунди прервала серию побед Анастасии в Анталии, которая составила 12 матчей. На прошлой неделе Анастасия выиграла свой первый титул, начав выступление на турнире с квалификации.

Напомним, что ранее Эшли Барти прокомментировала победу над Свитолиной.

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В статье: ITF
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