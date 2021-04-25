Рафаэль Надаль о матче с Циципасом: Это самый сильный соперник из возможных

Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий финальный поединок турнира в Барселоне против грека Стефаноса Циципаса (АТР №6).

"Тяжелый матч. Наверное, Стефанос играет лучше, чем когда-либо. Не уверен, что я достаточно добавил, чтобы его обыграть. Он не отдал ни сета в Монте-Карло и здесь, так что это самый сильный соперник из возможных. Надеюсь, я буду готов. Будет трудно, но мне нужно повысить свой уровень, а там посмотрим" - сказал Рафа.