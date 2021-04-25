WTA. Барти побеждает Соболенко в финале турнира в Штутгарте

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти побеждает на турнире в Штутгарте (Германия). В решающем матче за титул она одолела представительницу Беларуси Арину Соболенко (WTA №6).

Счет встречи 2-1 (3-6; 6-0; 6-3) в пользу победительницы, в активе которой 5 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 12 использованных брейков и 4 двойные ошибки. У ее соперницы 3 эйса, 4 подряд выигранных очка, 2 из 10 использованных брейков и 6 двойных ошибок.

Путь к победе:

1/16: BYE

1/8 Лаура Зигемунд (Германия) 6-0; 7-5.

1/4: Каролина Плишкова (Чехия, 6) 2-6; 6: 1; 7-5.

1/2: Элина Свитолина (Украина, 4) 4-6; 7-6 (6); 6-2.

Финал: Арина Соболенко (Беларусь, 5) 3-6; 6-0; 6-3.

Для Барти этот титул стал девятым в карьере и третьим в текущем сезоне (после побед в Мельбурне и Майами).

Обзор матча: