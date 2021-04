Надаль стал 12-кратным чемпионом турнира в Барселоне

Рафаэль Надаль в финале турнира АТР 500 в Барселоне за 3 часа и 40 минут сломил сопротивление Стефаноса Циципаса (6:4, 6:7, 7:5) и одержал 12-ю победу в 12-м финале на кортах Barcelona Open Banc Sabadell.

Надаль забрал первый сет со счета 1:3, но во второй партии упустил на приеме два матч-бола и проиграл тайбрейк. В решающем сете уже Циципас при счете 5:4 не смог реализовать матч-бол, после чего Надаль сделал брейк и в борьбе подал на первый титул в сезоне и 87-й в карьере.

