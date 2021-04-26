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Надаль стал 12-кратным чемпионом турнира в Барселоне

Теннис
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Первый титул в сезоне для легендарного испанца

Надаль стал 12-кратным чемпионом турнира в Барселоне

фото - atptour.com

Новина українською

Рафаэль Надаль в финале турнира АТР 500 в Барселоне за 3 часа и 40 минут сломил сопротивление Стефаноса Циципаса (6:4, 6:7, 7:5) и одержал 12-ю победу в 12-м финале на кортах Barcelona Open Banc Sabadell.

Надаль забрал первый сет со счета 1:3, но во второй партии упустил на приеме два матч-бола и проиграл тайбрейк. В решающем сете уже Циципас при счете 5:4 не смог реализовать матч-бол, после чего Надаль сделал брейк и в борьбе подал на первый титул в сезоне и 87-й в карьере.

Рафаэль Надаль в Барселоне заработал почти 180 тысяч евро призовых и 500 рейтинговых очков. Стефанос Циципас увез с собой чек на 111 тысяч евро и 300 очков в рейтинг АТР.

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В статье: Рафаэль Надаль Стефанос Циципас
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
26.04.2021 в 11:50
Кращий ґрунтовик в історії
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