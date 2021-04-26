Сумасшедшая битва Надаля и Циципаса в финале турнира в Барселоне. ВИДЕО

Рафаєль Надаль в финале грунтового турнира АТР 500 в Барселоне за 3 часа и 40 минут обыграл Стефаноса Циципаса (6:4, 6:7, 7:5). Оба теннисиста по ходу поединка не реализовали матч-болы.

Надаль стал 12-кратным победителем турнира в Барселоне и завоевал свой 61-й титул в карьере.