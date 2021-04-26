Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сумасшедшая битва Надаля и Циципаса в финале турнира в Барселоне. ВИДЕО
Тот случай, когда она заслужили титул
Рафаєль Надаль в финале грунтового турнира АТР 500 в Барселоне за 3 часа и 40 минут обыграл Стефаноса Циципаса (6:4, 6:7, 7:5). Оба теннисиста по ходу поединка не реализовали матч-болы.
Надаль стал 12-кратным победителем турнира в Барселоне и завоевал свой 61-й титул в карьере.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Он сопротивлялся, но нашел свою позицию". Гасперини – о прогрессе Малиновского в Аталанте
- Шаран: Президент Александрии поддержал нас премиальными за победу над Шахтером
- Нива отрывается от зоны вылета. Украина футбольная
- Штутгарт. Свитолина вышла в четвертьфинал соревнований обыграв победительницу Уимблдона
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...