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Сумасшедшая битва Надаля и Циципаса в финале турнира в Барселоне. ВИДЕО

Теннис
(2 голосов)

Тот случай, когда она заслужили титул

Сумасшедшая битва Надаля и Циципаса в финале турнира в Барселоне. ВИДЕО

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Рафаєль Надаль в финале грунтового турнира АТР 500 в Барселоне за 3 часа и 40 минут обыграл Стефаноса Циципаса (6:4, 6:7, 7:5). Оба теннисиста по ходу поединка не реализовали матч-болы.

Надаль стал 12-кратным победителем турнира в Барселоне и завоевал свой 61-й титул в карьере.

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В статье: Рафаэль Надаль Стефанос Циципас
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