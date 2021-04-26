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Рейтинг WTA: Костюк ставит новый личный рекорд
В топ-100 все еще три украинки
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Элина Свитолина, несмотря на выход в полуфинал крупного турнира WTA 500 в Штутгарте, в обновленном рейтинге WTA осталась на пятом месте с 80-очковым отставанием от американки Софии Кенин.
Даяна Ястремская, которая из-за допингового скандала в этом сезоне еще не провела ни одного матча, поднялась в рейтинге на 31-е место.
Марта Костюк после выхода в полуфинал турнира WTA 250 в Стамбуле совершила рывок на 8 позиций и расположилась на рекордной в карьере 77-й позиции.
В топ-10 рейтинга WTA одно изменение – Кики Бертенс поднялась на 10-ю строку, потеснив первую ракетку Швейцарии Белинду Бенчич.
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