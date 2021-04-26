Свитолина вошла в топ-8 Чемпионской гонки WTA

Элина Свитолина после выхода в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте в обновленной версии Чемпионской гонки совершила рывок на три позиции и расположилась на 8-й строке, которая дает право в конце сезона выступить на Итоговом турнире.

Новым лидером Чемпионской гонки WTA после победы в Штутгарте стала первая ракетка мира Эшли Барти.

Топ-10 Чемпионской гонки WTA. 26 апреля 2021 года:

1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 2471

2 (1). Наоми Осака (Япония) — 2400

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1980

4 (4). Дженнифер Брэйди (США) — 1498

5 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 1422

6 (6). Элиза Мертенс (Бельгия) — 1361

7 (5). Вероника Кудерметова (Россия) — 1297

8 (11). Элина Свитолина (Украина) — 1116

9 (8). Джессика Пегула (США) — 1006

10 (9). Серена Уильямс (США) — 965