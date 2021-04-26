Как Барти становилась чемпионкой Штутгарта. ВИДЕО

Эшли Барти в финале престижного турнира WTA 500 в Штутгарте в волевом стиле обыграла Арину Соболенко (3:6, 6:0, 6:3).

Титул в Германии стал для первой ракетки мира третьим в сезоне после побед в Мельбурне и Майами.

Эшли Барти в Штутгарте продлила свою победную серию в финалах турниров WTA до пяти матчей.