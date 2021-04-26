Надаль: Циципас играет очень страстно

20-кратный победитель турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль высоко оценил игру 22-летнего греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

Напомним, в решающем матче соревнований Надаль нанёс поражение Циципасу, являющемуся пятой ракеткой мира, со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 38 минут и стала самым длинным трёхсетовым финалом в карьере Надаля.

"Он играет очень страстно, он молодой, любит спорт. У него есть талант и мотивация, чтобы становиться всё лучше и лучше, поэтому нормально, что он прибавляет во всех аспектах игры. Он один из претендентов на победу в любом турнире, где выступает", — приводит слова Надаля сайт ATP.