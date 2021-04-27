Стаховский вышел во второй раунд челленджера в Чехии

Сергей Стаховский в первом круге грунтового турнира в Чехии категории ATP Challenger Tour в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграл 648-ю ракетку мира из Германии Патрика Рикла (6:4, 6:2).

В матче с немцем Стаховский сделал 3 брейка и не проиграл ни одного гейма на своей подаче. Также в активе украинца 8 эйсов и 80% выигранных мячей с первой подачи.

За место в 1/4 финала Сергей Стаховский в среду поспорит со 193-й ракеткой мира из Швеции Элиасом Имером, которому уступает по личным встречам со счетом 1:2.