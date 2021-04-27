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Свитолина узнала имя первой соперницы в Мадриде

Теннис
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Главная теннисистка Украины продолжает грунтовый сезон

Свитолина узнала имя первой соперницы в Мадриде

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Элина Свитолина в Мадриде на грунтовом турнире WTA 1000 получила четвертый номер посева, а ее первой соперницей станет 40-я ракетка мира из Швейцарии Жиль Тайхманн, которую украинка в прошлом году обыгрывала на турнире в Страсбурге.

Свитолина попала в верхнюю половину турнирной сетки. В четвертьфинале украинка может сыграть с Гарбинье Мугурусой, Белиндой Бенчич или Слоан Стивенс, а ее потенциальной соперницей по полуфиналу является Эшли Барти.

Полная турнирная сетка Mutua Madrid Open

Компанию Элине Свитолиной на турнире в Мадриде могут составить Екатерина Козлова и Марта Костюк.

Действующей чемпионкой Mutua Madrid Open является Кики Бертенс. Отметим, что в 2020 году турнир из-за пандемии коронавируса не проводился.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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