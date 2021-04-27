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Мадрид. Костюк разбила россиянку и вышла в финал квалификации
Еще один успех Украины в столице Испании
фото - btu.org.ua
Третья ракетка Украины Марта Костюк в первом круге квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде в двух сетах переиграла россиянку Маргариту Гаспарян (№98 рейтинга WTA) – 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут.
Костюк в матче с Гаспарян сделала четыре брейка, а на своей подаче отыграла 8 из 9 брейк-поинтов.
В финале квалификации Костюк сыграет с Анастасией Севастовой или Цветаной Пиронковой.
Марта Костюк в 2019 году в Мадриде вышла в основную сетку через квалификацию, но в первом раунде проиграла Кристине Плишковой.
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