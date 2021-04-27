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Мадрид. Костюк разбила россиянку и вышла в финал квалификации

Теннис
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Еще один успех Украины в столице Испании

Мадрид. Костюк разбила россиянку и вышла в финал квалификации

фото - btu.org.ua

Новина українською

Третья ракетка Украины Марта Костюк в первом круге квалификации турнира WTA 1000 в Мадриде в двух сетах переиграла россиянку Маргариту Гаспарян (№98 рейтинга WTA) – 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут.

Костюк в матче с Гаспарян сделала четыре брейка, а на своей подаче отыграла 8 из 9 брейк-поинтов.

В финале квалификации Костюк сыграет с Анастасией Севастовой или Цветаной Пиронковой.

Марта Костюк в 2019 году в Мадриде вышла в основную сетку через квалификацию, но в первом раунде проиграла Кристине Плишковой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в финал квалификации в Мадриде вышла и Екатерина Козлова.

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В статье: Марта Костюк Маргарита Гаспарян
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