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CAS вынес решение по делу о дисквалификации Даяны Ястремской
Украинке придется отбыть дисквалификацию
Второе заявление Дайаны Ястремской об отмене временной дисквалификации, наложенной на нее 7 января 2021 согласно статье 8.3.1 Теннисной антидопинговой программы 2020 года, была отклонена председателем Независимого трибунала, созванного для рассмотрения ее дела.
Это решение украинка обжаловала в Спортивном арбитражном суде (CAS). В свою очередь CAS отклонил это апелляционное обжалование, и поэтому Ястремская не сможет принимать участие в соревнованиях до окончательного решения дела.
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