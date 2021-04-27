CAS вынес решение по делу о дисквалификации Даяны Ястремской

Второе заявление Дайаны Ястремской об отмене временной дисквалификации, наложенной на нее 7 января 2021 согласно статье 8.3.1 Теннисной антидопинговой программы 2020 года, была отклонена председателем Независимого трибунала, созванного для рассмотрения ее дела.

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Это решение украинка обжаловала в Спортивном арбитражном суде (CAS). В свою очередь CAS отклонил это апелляционное обжалование, и поэтому Ястремская не сможет принимать участие в соревнованиях до окончательного решения дела.