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Свитолина сыграет с 40-й ракеткой мира на турнире в Мадриде
Украинка узнала соперницу
Восьмая ракетка мира Элина Свитолина сыграет в первом круге турнира категории WTA 1000. Соперницей украинки станет швейцарская теннисистка Жиль Тайхман, которая занимает в рейтинге WTA 40 место.
Элина посеянная на этом турнире под четвертым номером. Теннисистки уже встречались ранее, тогда победу праздновала Свитолина.
В квалификации Мадрида выступают и другие украинки – Марта Костюк и Катерина Козлова.
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