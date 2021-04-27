Свитолина сыграет с 40-й ракеткой мира на турнире в Мадриде

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина сыграет в первом круге турнира категории WTA 1000. Соперницей украинки станет швейцарская теннисистка Жиль Тайхман, которая занимает в рейтинге WTA 40 место.

Элина посеянная на этом турнире под четвертым номером. Теннисистки уже встречались ранее, тогда победу праздновала Свитолина.

В квалификации Мадрида выступают и другие украинки – Марта Костюк и Катерина Козлова.