Гаэль Монфис снялся с турнира в Мадриде

Французский теннисист Гаэль Монфис еще не готов возобновить свои выступления.

В текущем сезоне 34-летний француз сыграл только два матча: в одном он проиграл в поединке за сборную, а во втором уступил на старте Открытого чемпионата Австралии.

На отказе 15 ракетки мира в основу испанского Мастерса прошел аргентинец Гвидо Пелья.