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Гаэль Монфис снялся с турнира в Мадриде
Причина такого решения неизвестна
Eurosport.fr
Французский теннисист Гаэль Монфис еще не готов возобновить свои выступления.
В текущем сезоне 34-летний француз сыграл только два матча: в одном он проиграл в поединке за сборную, а во втором уступил на старте Открытого чемпионата Австралии.
На отказе 15 ракетки мира в основу испанского Мастерса прошел аргентинец Гвидо Пелья.
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