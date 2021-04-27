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Гаэль Монфис снялся с турнира в Мадриде

Теннис
(1 голосов)

Причина такого решения неизвестна

Гаэль Монфис снялся с турнира в Мадриде

Eurosport.fr

Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис еще не готов возобновить свои выступления.

В текущем сезоне 34-летний француз сыграл только два матча: в одном он проиграл в поединке за сборную, а во втором уступил на старте Открытого чемпионата Австралии.

На отказе 15 ракетки мира в основу испанского Мастерса прошел аргентинец Гвидо Пелья.

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В статье: Гаэль Монфис
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