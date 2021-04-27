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Организатора Уимблдона рассказали об изменениях, которые произойдут в турнире

Теннис
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На трибуны допустят зрителей

Организатора Уимблдона рассказали об изменениях, которые произойдут в турнире

instagram.com/wimbledon

Новина українською

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), на кортах которого проводится Уимблдон, опубликовал ряд заявлений, касающихся проведения чемпионата в 2021 году, который состоится с 28 июня по 11 июля.

Зрительская вместимость на трибунах будет составлять не менее 25% и станет зависеть от рекомендаций правительства, а также от возможных ослаблений ограничений после 21 июня.

"Мы надеемся, что 25% — минимальный процент, который сможем позволить. Как можно больше любителей тенниса должны побывать на наших соревнованиях. Также немаловажной является и финансовая сторона турнира", — заявила исполнительный директор AELTC Салли Болтон.

В ближайшем будущем на территории проведения соревнований планируется создать новый "Уимблдон Парк", в котором будут построены дополнительные корты, а также сохранены исторические места.

"Мы считаем, что все нововведения представляют собой большую пользу как для самого турнира, так и для нашего района, Лондона и Великобритании в целом", — сообщил председатель клуба Иен Хьюитт.

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В статье: Уимблдон
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